أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الثلاثاء، تدمير 27 طائرة مسيرة من بين 36 شنت بها روسيا هجوماً على مناطق أوكرانية خلال الليل.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليغرام أن الهجمات شُنت بطائرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد 131 / 136"، واستهدفت مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون.

وكشفت إدارة منطقة خيرسون عبر تيليجرام أن روسيا نفذت أمس الاثنين 79 قصفاً بقذائف مورتر ونيران المدفعية والطائرات المسيرة، أدَّى إلى إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ.

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن الهجمات الجوية الروسية أُطلقت من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

ولم تُحدد الأهداف التي قد تكون ضربتها المسيرات التسع الأخرى التي لم تدمّرها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

من جهته قال حاكم ميكولاييف فيتالي كيم على تليغرام، إن إحدى المسيرات دُمّرَت فوق منطقته.

وصعّدَت روسيا هجماتها على مرافئ في جنوب أوكرانيا عقب انسحابها في يوليو/تموز من اتفاقية تسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود.

واتهمت كييف موسكو بشنّ حملة جديدة من الهجمات الجوية على منشآت للطاقة الأوكرانية على غرار هجمات ممنهجة العام الماضي تركت ملايين الأشخاص بلا تدفئة ومياه لفترات طويلة.

وفي سبتمبر/أيلول أطلقت موسكو أكثر من 500 مسيرة من طراز "شاهد"، في رقم غير مسبوق خلال شهر واحد، وفق مجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس إكسبرس".