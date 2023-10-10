سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ36 مسيَّرة وكييف تعلن إسقاط 27 منها
شنّت روسيا هجمات جوية بنحو 36 طائرة مسيرة على مناطق مناطق أوكرانية مساء الاثنين، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني مشيراً إلى نجاح منظومة الدفاع الجوي في تدمير 27 مسيرة منها، وإصابة أربعة أشخاص وتضرُّر عدة مبانٍ نتيجة الهجمات.
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ36 مسيَّرة وكييف تعلن إسقاط 27 منها
آثار تدمير جراء هجمات روسية بالمسيرات على أوكرانيا / صورة: Reuters Archive
10 أكتوبر 2023

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الثلاثاء، تدمير 27 طائرة مسيرة من بين 36 شنت بها روسيا هجوماً على مناطق أوكرانية خلال الليل.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليغرام أن الهجمات شُنت بطائرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد 131 / 136"، واستهدفت مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون.

وكشفت إدارة منطقة خيرسون عبر تيليجرام أن روسيا نفذت أمس الاثنين 79 قصفاً بقذائف مورتر ونيران المدفعية والطائرات المسيرة، أدَّى إلى إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ.

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن الهجمات الجوية الروسية أُطلقت من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

ولم تُحدد الأهداف التي قد تكون ضربتها المسيرات التسع الأخرى التي لم تدمّرها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

من جهته قال حاكم ميكولاييف فيتالي كيم على تليغرام، إن إحدى المسيرات دُمّرَت فوق منطقته.

وصعّدَت روسيا هجماتها على مرافئ في جنوب أوكرانيا عقب انسحابها في يوليو/تموز من اتفاقية تسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود.

واتهمت كييف موسكو بشنّ حملة جديدة من الهجمات الجوية على منشآت للطاقة الأوكرانية على غرار هجمات ممنهجة العام الماضي تركت ملايين الأشخاص بلا تدفئة ومياه لفترات طويلة.

وفي سبتمبر/أيلول أطلقت موسكو أكثر من 500 مسيرة من طراز "شاهد"، في رقم غير مسبوق خلال شهر واحد، وفق مجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس إكسبرس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us