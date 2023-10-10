سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة ترحب بالاتفاق الأممي مع قبرص التركية حول طريق بيله-يغيتلر
أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بالاتفاق الموقع بين جمهورية شمال قبرص التركية والأمم المتحدة بخصوص طريق بيله-يغيتلر، مؤكدة تواصلها الوثيق مع لفكوشا لمتابعة تطورات هذا الأمر.
أنقرة ترحب بالاتفاق الأممي مع قبرص التركية حول طريق بيله-يغيتلر
أنقرة ترحب باتفاق بين قبرص التركية والأمم المتحدة حول طريق بيله / صورة أرشيفية: AA 
10 أكتوبر 2023

رحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق الذي توصلت إليه جمهورية شمال قبرص التركية والأمم المتحدة حول مشروع الطريق الواصل بين قريتي بيله ويغيتلر.

وأكدت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن أنقرة تدعم بالكامل البيان الصادر عن خارجية شمال قبرص التركية حول الاتفاق الذي توصلت إليه لفكوشا مع القوات الأممية لحفظ السلام في الجزيرة.

وأوضح بيان الخارجية التركية أن مشروع الطريق المذكور يحمل طابعاً إنسانياً بحتاً بهدف توفير وصول سهل لمواطني قبرص التركية إلى أراضيهم من قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن المشروع كان مطروحاً على الأجندة منذ عشرات السنوات.

وأضافت أن الاتفاق المتوصَّل إليه بين الأمم المتحدة وقبرص التركية، نموذج جديد للموقف البنّاء الذي تنتهجه الأخيرة دوماً.

وأكّد البيان تأكيد مواصلة تركيا العمل ضمن تنسيق وثيق مع قبرص التركية لمتابعة تطورات هذا الخصوص.

كان جنود قوات حفظ السلام الأممية حاولوا في 18 أغسطس/آب الماضي عرقلة مشروع بناء طريق بيله-يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us