رحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق الذي توصلت إليه جمهورية شمال قبرص التركية والأمم المتحدة حول مشروع الطريق الواصل بين قريتي بيله ويغيتلر.

وأكدت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن أنقرة تدعم بالكامل البيان الصادر عن خارجية شمال قبرص التركية حول الاتفاق الذي توصلت إليه لفكوشا مع القوات الأممية لحفظ السلام في الجزيرة.

وأوضح بيان الخارجية التركية أن مشروع الطريق المذكور يحمل طابعاً إنسانياً بحتاً بهدف توفير وصول سهل لمواطني قبرص التركية إلى أراضيهم من قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن المشروع كان مطروحاً على الأجندة منذ عشرات السنوات.

وأضافت أن الاتفاق المتوصَّل إليه بين الأمم المتحدة وقبرص التركية، نموذج جديد للموقف البنّاء الذي تنتهجه الأخيرة دوماً.

وأكّد البيان تأكيد مواصلة تركيا العمل ضمن تنسيق وثيق مع قبرص التركية لمتابعة تطورات هذا الخصوص.

كان جنود قوات حفظ السلام الأممية حاولوا في 18 أغسطس/آب الماضي عرقلة مشروع بناء طريق بيله-يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.