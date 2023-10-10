أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 900 بينهم 260 طفلاً، و230 سيدة، منذ فجر السبت، جرّاء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع بلغت 900 شهيد منهم 260 طفلاً، و230 سيدة، و4500 مصاب بجراح مختلفة".

وأضافت: "جرائم الاحتلال بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيداً من أفرادها".

ولفتت إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين".

وخلال الساعات الماضية شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة، أدت إلى سقوط قتلى وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية، دون توفر إحصائيات محددة.

ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت الوكالة اليوم الثلاثاء أن أكثر من 187 ألفاً و518 شخصاً في قطاع غزة نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام، وأن العدد مرشح للارتفاع.

ووفق تقرير الأونروا الأخير حول الوضع في قطاع غزة فإن 137ألفاً و500 نازح يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في كل مناطق قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 3000 فلسطيني في غزة مهجرين في أعقاب التصعيد السابق.

أحياء غزة تتحول إلى ركام

وكشف ضوء نهار يوم الثلاثاء الفاجعة التي حلّت بحي الرمال غرب مدينة غزة، حيث تحولت مناطق منه بفعل القصف المكثف الذي شنّته المقاتلات الإسرائيلية إلى أكوام ركام.

هذا الحي الذي كان يُعرف بأنه "أرقى أحياء القطاع" مسحت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل وبنايات بشكل كامل وحولتها إلى كومة من الركام والحديد.

وإلى جانب تدمير المنازل والعمارات السكنية استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الاثنين، مقرات ووزارات حكومية ومنشآت خدماتية ومساجد ومدارس.

كما لحقت بالمنازل التي لم يجرِ تدميرها بشكل كامل أضرار كبيرة بحيث لم تعُد تصلح للسكن.

وعلى وقع هذه الهجمات فرّت العائلات التي تقطن الحي إلى مناطق أخرى، فيما هرب بعض العائلات أيضاً من منازلها في ساعات مبكرة إثر مطالبة الجيش الإسرائيلي لهم بترك منازلهم فوراً.

في سياق متصل، استُشهد ثلاثة صحفيين فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء خلال تغطيتهم لقصف الطائرات الإسرائيلية، إذ شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدّت إلى استشهادهم، ما يرفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي إلى 7، واثنين مفقودين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.