استُشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية مساء الاثنين، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذي استُشهدوا منذ السبت الماضي إلى 18.

واندلعت اشتباكات مسلحة على عدة حواجز إسرائيلية في مدن الضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب إبراهيم خلف مراسل TRT عربي في رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الشابّ محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم العروب (شمالي الخليل)".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق وصول "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر إلى المستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 18 بينهم 3 أطفال، موزعين على محافظات رام الله والقدس وأريحا وقلقيلية والخليل ونابلس، وفق بيانات وزارة الصحة.

من جهته كشف الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان أن طواقمه تعاملت الاثنين مع 83 إصابة في الضفة الغربية، بينها 23 إصابة بالرصاص الحي واثنتان بالرصاص المطاطي، والباقي بالشظايا والضرب والغاز. وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ السبت بلغ 436 إصابة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الثلاثاء ثمانية مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل، جنوبيّ الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 120 منذ السبت، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية توتراً ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل.

وفجر السبت الماضي أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.