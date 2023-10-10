سياسة
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وزير الخارجية التركي ونظيره الإيطالي يبحثان التوتر الإسرائيلي-الفلسطيني
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بشأن التوتر الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ السبت.
وزير الخارجية التركي ونظيره الإيطالي يبحثان التوتر الإسرائيلي-الفلسطيني
وزير الخارجية التركي ونظيره الإيطالي يبحثان التوتر الإسرائيلي-الفلسطيني. / صورة: AA
10 أكتوبر 2023

أكدت مصادر دبلوماسية إجراء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بشأن التوتر الإسرائيلي-الفلسطيني المتواصل منذ السبت.

وأوضحت المصادر أن فيدان وتاياني تناولا التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقوا السبت عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الاثنين ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات، جرّاء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى إلى 2616.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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