سياسة
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نزوح أكثر من 187 ألفاً من سكان غزة.. ومطالب أممية بفتح ممرات إنسانية
زادت المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حدة معاناة سكان قطاع غزة، الذين نزح منهم عشرات الآلاف، لتتصاعد دعوت المنظمات الأممية إلى فتح ممرات إنسانية للقطاع، لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء ودواء للمواطنين.
نزوح أكثر من 187 ألفاً من سكان غزة.. ومطالب أممية بفتح ممرات إنسانية
نزوح آلاف النساء والأطفال في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية / صورة: Reuters
10 أكتوبر 2023

نزح أكثر من 187,500 شخص داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأشار الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد النازحين بشدة في غزة، لافتاً إلى أن معظمهم يلجأ إلى مدارس "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا".

في سياق متصل طلبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصَر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنّتها حركة حماس.

وقال الناطق باسم المنظمة في إحاطة صحافية من جنيف: "فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيراً إلى أن المنظمة تُجري محادثات مع مختلف الأطراف.

السلطة تدعو إلى إدخال الغذاء

من جهتها، دعت القيادة الفلسطينية إلى إدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، بعد أن أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع وقطعت الكهرباء والماء.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن "القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس تُجري اتصالات مكثفة مع كل زعماء العالم لوقف هذه الحرب المدمرة فوراً، ووقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري".

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شنّ غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

والاثنين فرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حصاراً شاملاً" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود"، وفق ما نقلته قناة 13 العبرية.

من جانبها شدّدَت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على أن الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود إلى مستوى جديد من المعاناة.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلاً و105 سيدة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية بلغ 900، والجرحى 2616.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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