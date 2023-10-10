من المقرر أن تستضيف تركيا بالاشتراك مع إيطاليا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2032) لأوّل مرة في تاريخها.

وستنظم تركيا -التي سبق أن ترشحت لبطولة أوروبا 6 مرات ولم تتمكن من الحصول على حق استضافتها- أكبر بطولة لكرة القدم الأوروبية بالشراكة مع إيطاليا عام 2032.

ولم تتقدم سوى تركيا وإيطاليا بطلب الترشح لكأس الأمم الأوروبية 2032.

وسبق لتركيا أن ترشحت لاستضافة البطولة الأوروبية ست مرات ولم تنجح في الحصول على حق الاستضافة في أربع منها، ثم انسحبت بعد ذلك من ترشيحين قبل بدء عملية التصويت.

وستُقام بطولة "يورو 2032" في عدة مدن في كل من إيطاليا وتركيا.

واختارت كل من الدولتين 10 مدن في الملفات التي أعدتها للترشح، وبعد الاجتماعات سيحدد اتحادا البلدين 5 مدن في كل دولة ستقام فيها المباريات.

وسيجري الإعلان عن عشرة من ضمن الملاعب العشرين المرشحة لدى البلدين من قِبَل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحلول أكتوبر 2026.

وفي كل من تركيا وإيطاليا سيُجرى نفس العدد من مباريات دوري المجموعات ودوري الـ16 وربع ونصف النهائي، وسيجري تحديد الدولة التي ستقام فيها المباراتان الافتتاحية والنهائية ليورو 2032 بعد المفاوضات.