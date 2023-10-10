سياسة
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نزوح نحو 80 ألف سوري في إدلب جرّاء هجمات النظام وروسيا
نزح نحو 80 ألف مدني في إدلب جراء هجمات النظام السوري وروسيا البرية والجوية على مواقع سكنية بمناطق خفض التصعيد، المستمرة منذ أسبوع.
نزوح نحو 80 ألف سوري في إدلب جرّاء هجمات النظام وروسيا
سوريا.. نزوح 79 ألف مدني في إدلب جرّاء هجمات النظام وروسيا. / صورة: AA
10 أكتوبر 2023

أسفرت هجمات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد عن نزوح نحو 80 ألف مدني خلال الأسبوع الأخير.

وقال مدير فريق "منسقو استجابة سوريا" محمد حلاج، الثلاثاء، إنّ النظام وحليفته روسيا نفذا خلال الأسبوع الأخير هجمات برية وجوية على 61 منطقة سكنية في مناطق خفض التصعيد.

وأوضح أن الهجمات المذكورة شهدت استخدام أسلحة محرمة دولياً 9 مرات خلال الأسبوع الأخير، وأدت إلى مقتل 42 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 214 شخصاً.

وأكد حلاج أن الهجمات على مناطق خفض التصعيد تسببت بنزوح 79 ألف مدني عن ديارهم خلال الأسبوع الأخير.

وكشف أن المدارس ومخيمات النزوح والمنشآت الصحية لم تسلم من الهجمات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئات الإغاثية التي قُتل منها موظفان وأُصيب 4 آخرون.

كانت أنقرة وموسكو أبرمتا في سبتمبر/أيلول 2018 مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020 توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.

ووصل عدد الفارّين من هجمات النظام السوري، بين 2017 و2020، إلى مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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