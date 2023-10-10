سياسة
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إسرائيل تحذّر مصر من إرسال إمدادات إغاثية إلى غزة وتقصف معبر رفح
قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، من دون أن توضح من خلال مَن وكيف جرى توجيه الرسالة إلى الجانب المصري، بينما قصفت طائراتها معبر رفح الحدودي مع مصر للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.
إسرائيل تحذّر مصر من إرسال إمدادات إغاثية إلى غزة وتقصف معبر رفح
دخان يتصاعد من معبر رفح الحدودي في غزة مع مصر خلال غارة جوية إسرائيلية / صورة: AFP
10 أكتوبر 2023

قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت القناة: "حذرت إسرائيل مصر من مساعدة غزة"، وأضافت أن فحوى رسالة التحذير هو: "إذا جلبتم الإمدادات إلى غزة فسنقصف الشاحنات".

ولم توضح القناة الإسرائيلية القناة التي جرى من خلالها توجيه هذه الرسالة إلى الجانب المصري، ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بهذا الخصوص.

يأتي ذلك حين تعرض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، للقصف للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وقال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية إن القصف استهدف "المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية لمعبر رفح، ما أدى إلى وقوع أضرار بالقاعة الداخلية في الجانب الفلسطيني" للمعبر.

وأكدت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت المعبر ما أدى مرة أخرى الى إغلاقه.

وفي وقت سابق قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "غزة تحت حصار مطبق وكامل ولا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها، وقد قُطعت المياه والكهرباء والوقود".

وخلال الحروب السابقة على غزة، كانت الدول والمنظمات الدولية ترسل المساعدات الإغاثية إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 765 قتيلاً و4 آلاف مصاب منذ السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى 2616.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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