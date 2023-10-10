نفى الجيش الأردني، الثلاثاء، المزاعم حول استخدام قواعده العسكرية في نقل إمدادات من الجيش الأمريكي إلى إسرائيل.

جاء ذلك وفق بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري لم يسمّه.

وبحسب البيان "نفى مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية مزاعم كاذبة يجري تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل".

وأشار إلى أن "ما جرى تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية ادّعاء كاذب لا أساس له من الصحة".

وأوضح المصدر أن "الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة رُوّجت مساء الأول من أمس (الأحد) عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات".

وحذّر من أن "هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".

وأكد المصدر العسكري "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه".

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، صوراً لمسار طائرة نقل عسكرية أمريكية تمر انطلقت من الأردن وتتجه إلى إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة بدء نقل المساعدات العسكرية إلى تل أبيب.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 765 قتيلاً و4 آلاف مصاب منذ السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى 2616.