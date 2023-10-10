توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وقوع تأثيرات سلبية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا، خلال أعمال اجتماعات الخريف للصندوق المنعقدة بمدينة مراكش المغربية.

وذكر غورينشا في المؤتمر، أن تأثير الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة سيكون واقعاً في اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي.

وزاد غورينشا: "نراقب تأثير هذه الحرب في الاقتصادات من كثب، وخاصة أنها وقعت بعد الانتهاء من التوقعات التي وضعناها بخصوص المنطقة وباقي دول العالم قبل اندلاع الحرب".

وتابع المسؤول في الصندوق: "يمكن أن يؤثر في الاقتصاد بالمنطقة وخارجه سلباً، ويجب أن نكون حذرين حيال التوقعات، وخصوصاً أننا أنهينا التوقعات قبل اندلاع الحرب".

وقال غورينشا: "إذا ارتفعت أسعار النفط بـ10 بالمئة بسبب هذه الحرب، فستزيد نسبة التضخم بنقطة واحدة خلال العام المقبل".

وانطلقت، الاثنين، أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مدينة مراكش المغربية في الفترة بين 9-15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وخفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.5 بالمئة إلى 2 بالمئة قبل حساب تبعات الحرب في إسرائيل، مقارنة مع التقديرات السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي.

وصعدت أسعار النفط الخام بنسبة 4 بالمئة، الاثنين، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وزيادة الطلب على السلع الأساسية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية في غزة عملية "طوفان الأقصى" رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، بينما أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، وتواصل شنّ غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.