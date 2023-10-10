سياسة
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بعد قطع إسرائيل خطوط المياه.. بلدية غزة تحذر من حالة عطش كبيرة في القطاع
حذرت بلدية غزة من حالة عطش كبيرة قد تصيب قطاع غزة بعد أن قطعت دولة الاحتلال الإسرائيلي خطوط المياه عن القطاع.
بعد قطع إسرائيل خطوط المياه.. بلدية غزة تحذر من حالة عطش كبيرة في القطاع
أعلنت إسرائيل قطع خطوط المياه عن قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى / صورة: Reuters
10 أكتوبر 2023

حذرت بلدية غزة، الثلاثاء، من "حالة عطش" قد تصيب المدينة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والمستمرة منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت بلدية غزة في بيان لها:"نحذر من أن استمرار توقف بعض مصادر المياه التي كانت تغذي مدينة غزة قبل العدوان ينذر بحالة عطش كبيرة".

وأضافت: "أوقف الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان (السبت) ضخ المياه من خط ميكروت المغذي للمدينة، وكذلك توقفت محطة تحلية مياه البحر في شمال المدينة عن العمل بسبب الأوضاع الراهنة".

والاثنين، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، قطع جميع أنابيب إمداد المياه إلى قطاع غزة، وفق ما نقلت القناة (12) العبرية الخاصة.

وتابعت البلدية أن "استهداف الاحتلال لبعض آبار المياه في المدينة زاد من صعوبة الأزمة، إذ انعكس هذا على كمية المياه في بعض المناطق، ما تسبب بنقصها في مناطق مختلفة من المدينة".

ودعت المنظمات الإنسانية والدولية إلى "التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الآبار وتوفير مصادر مياه آمنة حتى تتمكن البلدية من تشغيل الآبار وتوفير المياه للمدينة بالحد الأدنى".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، في بيان مصور "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة؛ لا كهرباء، لا طعام، لا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق"، علماً بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاماً حصاراً على القطاع، إذ يعيش 2.4 مليون نسمة.

وأضاف غالانت: "نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقاً لذلك".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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