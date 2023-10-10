أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، "استشهاد" عضوي المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة.

ونعت الحركة في بيان لها: "الشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة أ. زكريا أحمد أبو معمر (50 عاماً)، والشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة أ. جواد أبو شمّالة (50 عاماً)، اللّذين استشهدا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانين منفصلين له، إن قواته اغتالت جواد أبو شمالة الذي وصفته بـ" وزير اقتصاد حماس"، وزكريا أبو معمر "رئيس مكتب العلاقات الوطنية.. والشخصية المقربة من رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار".

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي داخل القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 770 شهيداً و4 آلاف مصاب، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى أكثر من ألف، على حين ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى بلغ 2806 بينهم 106 في حالة خطيرة.