سياسة
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فلسطين: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في قصف الأحياء السكنية
صرّحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل استخدمت سلاح الفوسفور الأبيض المحرّم دولياً في مناطق سكنية مكتظة خلال قصفه مناطق مختلقة في قطاع غزة.
فلسطين: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في قصف الأحياء السكنية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في قصف أحياء سكنية مكتظة / صورة: AA
10 أكتوبر 2023

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل "استخدمت الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان داخل قطاع غزة".

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس" مرفقة بمقطع فيديو: إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دولياً ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة".

من جهته، نشر مؤسس ومدير المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يُظهر استخدام الفوسفور، وكتب "القوات العسكرية الإسرائيلية تستخدم أسلحة الفوسفور الأبيض السام على المناطق المكتظة بالسكان شمال غرب مدينة غزة".

وفي تقارير سابقة، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في عدة حروب وخاصة في قطاع غزة.

ووفق المنظمة، فإن "الفوسفور الأبيض مادة كيميائية تُنشر بوساطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ وقذائف الهاون، وتُستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية".

وأضافت أن "استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جواً فوق مناطق مأهولة، هو غير قانوني بما أنه يعرّض المدنيين لمخاطر".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات حتى الساعة 15.00 (ت.غ).

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 830 شهيداً و4250 مصاباً، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى أكثر من 1000، على حين ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى بلغ 2806 بينهم 106 في حالة خطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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