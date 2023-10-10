أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قطع المياه والكهرباء عن مدينة غزة، مؤكداً أن تركيا تقود حراكاً دبلوماسياً لوقف إطلاق النار.

جاءت تصريحات أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كارل نيهامر عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي أردوغان " في هذه الأوقات تقطع المياه والكهرباء عن غزة، أين حقوق الإنسان؟"

وأكد الرئيس التركي أن "صبّ الزيت على النار، وخاصة استهداف المدنيين والتجمّعات المدنية، ليس في مصلحة أحد".

وأضاف أن تركيا تبحث سبل "القيام بوساطة ونتمنى أن نوقف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن لإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وجدد أردوغان دعوته لجميع الأطراف الفاعلة إلى تحمّل مسؤوليتها لإحلال السلام انطلاقاً من مبدأ "لا خاسر في سلام عادل".

مشيراً إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية لبحث آخر الأوضاع والتطورات في المنطقة "مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن آل ثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم".

وقال أردوغان إنه سيجري اليوم "اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي السيد بوتين، وسيكون لي اتصال آخر مع غوتيريش أيضاً، وسنواصل هذه الاتصالات وسنوسع نطاقها بما في ذلك دول الخليج".

على صعيد آخر، أكد كارل نيهامر رغبة بلاده "إقامة تعاون اقتصادي مكثف مع تركيا، ونولي أهمية كبيرة لذلك".

وأضاف أنه: "فوجئ جداً بإبداع الصناعة في تركيا والتقدم الذي أحرزته في مجال البحث والتطوير".

وشدد أردوغان على أن "التعاون الدولي والإرادة المشتركة أمران أساسيان في مكافحة الإرهاب ونتوقع تعاوناً أوثق من النمسا في هذا الصدد".

وتطرق أردوغان إلى مسألة عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي قائلاً: "لا يمكن تحقيق التكامل الأوروبي من دون العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد، ولن نقبل أي بديل غير العضوية الكاملة".