قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الثلاثاء إن إسرائيل "أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية الجنوبيتين" على الحدود مع الشمال الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية تقصف منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا (جنوب)، ويترافق ذلك مع قصف مدفعي في محلّة بسطرة وخراج كفرشوبا (جنوب)".

ولفتت الوكالة اللبنانية إلى أن "المناطق الحدودية تشهد تحليقًا لطيران حربيّ مُعادٍ (إسرائيلي) و(طائرات) استطلاع على علوّ منخفض".

من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن "تعرّض خراج منطقتَي القْلَيلة والضهَيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور جنوب لبنان، لقصف مدفعي (إسرائيلي)".

ولفت الجيش في بيان نشره على منصة "إكس"، إلى أن "القصف الإسرائيلي جاء بعد إطلاق صواريخ من سهل القْلَيلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

بدورها، ذكرت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" في لبنان، أنه تم إطلاق صواريخ موجّهة استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين في مستعمرة "أفيفيم" مقابل بلدة مارون الراس اللبنانية ما أدى إلى إحراقهما بالكامل. ​​​​​

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق نيران مدفعيته ردا على عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية.

وأفادت إذاعة الجيش، بأن عددا من الصواريخ سقط في مناطق مفتوحة بمنطقة "شلومي" في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من ناحيتها، أعلنت قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" أنها تجري اتصالات مع لبنان وإسرائيل للعمل على تهدئة "الوضع الخطير للغاية" جنوبي لبنان.

وقال الناطق باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اللبنانية: "نواصل اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية".

وحث تيننتي الجميع على "ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج"، لافتًا إلى أن قوات "يونيفيل رصدت عند حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (الثلاثاء) إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور".

وجاء التصعيد على جبهة الشمال الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس الفلسطينية السبت، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز جماعة "حزب الله" اللبنانية في المناطق الحدودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شيّعت جماعة "حزب الله" 3 من عناصرها، قتلوا في قصف إسرائيلي الاثنين على مناطق حدودية جنوبي لبنان.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.