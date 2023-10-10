تسلمت تركيا قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو (كفور) لمدة عام واحد، وذلك اعتباراً من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس"، أن تركيا تسلمت المهام في مراسم رسمية أقيمت في المقر الرئيسي للحلف بمدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو.

وجرى التسليم بحضور نائب وزير الدفاع التركي بلال دوردالي، ونائب رئيس الأركان العامة الجنرال عرفان أوزسرت، وقائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في نابولي الأدميرال ستيوارت بنيامين مونش، وسفير تركيا لدى بريشتينا صبري تونش أنجيلي بالإضافة إلى العديد من الضيوف.

وبدأ حفل مراسم التسليم بقراءة النشيدين الوطنيين لتركيا وإيطاليا، ثم جرى نقل مركز قيادة قوة كوسوفو من اللواء الإيطالي أنجيلو ميشيل ريستوتشيا إلى اللواء التركي أوزكان أولوتاش.

وفي كلمته الوداعية التي ألقاها في الحفل، ذكر القائد السابق لقوة كوسوفو، اللواء ميشيل ريستوتشيا، أنه لم يشعر بالوحدة أبداً خلال فترة ولايته وشكر الدول الحليفة التي شكلت قوة كوسوفو.

من جهته، قال القائد الجديد لقوة كوسوفو، اللواء أوزكان أولوتاش، إنه يدرك أهمية المسؤولية التي يتحملها كأول قائد تركي لهذه المهمة.

وأكد اللواء أولوتاش أنه سيبذل كل جهوده وخبرته لضمان عمل قوة كوسوفو بنجاح في الفترة الحساسة التي تمر بها كوسوفو.

وقال: "لقد كشفت التطورات الأخيرة عن الطبيعة المتغيرة التي لا يمكن التنبؤ بها لبيئة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي يمكن أن تتعطل في أي وقت. وهذا يجعل وجود القوة الأمنية الدولية في كوسوفو والمهام التي تنفذه أكثر أهمية".

وتضم قوة كوسوفو، التي بدأت مهمتها في في 12 يونيو/حزيران 1999، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نحو أكثر من 4500 فرد عسكري دولي من 27 دولة، بما في ذلك 21 عضواً في الناتو و6 دول غير أعضاء.

وتحتل تركيا، التي تولت قيادة القوة في كوسوفو للمرة الأولى منذ عام 1999، المرتبة الثانية بين تلك الدول من حيث المساهمة بالأفراد.

وانفصلت كوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها في 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.​​​​​​​