نشر الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، أسماء جديدة لـ32 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء المعارك مع مسلحين فلسطينيين من قطاع غزة ومواجهات على الحدود اللبنانية، ما يرفع الحصيلة إلى 155 منذ السبت.

ومن ضمن الأسماء الجديدة التي نشرها الجيش في بيان، 3 عسكريين (ضابطان وجندي) في مواجهات مع مسلحين تسللوا الاثنين من جنوب لبنان.

والثلاثاء، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أن مجموعة من عناصرها قتلت ضابطين إسرائيليين وأصابت 5 جنود خلال اقتحامها لأحد المواقع العسكرية على حدود لبنان أمس الاثنين.

وبنشر الأسماء الـ32 الجديدة، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 155 منذ بدء المعارك التي تشمل مواجهات غزة وحدود لبنان، وفق القناة (12) العبرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، هوية 123 من عناصره قُتِلوا منذ السبت الماضي، قبل أن ينشر أسماء 32 قتيلاً جديداً.

وإجمالاً، قالت وسائل إعلام عبرية الثلاثاء، إن عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز الألف، إضافة إلى 2800 جريح، من بينهم 360 في حالة بين حرجة وخطيرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 830 قتيلاً و4250 مصاباً، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.