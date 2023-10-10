سياسة
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مهدّدين بـ"زلزلة البلد" أهالي أسرى إسرائيليين يطالبون الرئيس باستعادة ذويهم
احتجّ أهالي الأسرى الإسرائيليين من تجاهل الحكومة الإسرائيلية لهم، مهدّدين بزلزلة البلاد في حال لم تُلبَّ مطالبهم.
مهدّدين بـ"زلزلة البلد" أهالي أسرى إسرائيليين يطالبون الرئيس باستعادة ذويهم
لا يعرف تحديداً عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة حالياً، لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن العدد يتجاوز المئة / صورة: AA
10 أكتوبر 2023

هدّد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة بأنهم "سيزلزلون البلاد إذا لزم الأمر"، واحتجوا على عدم تحدث أي مسؤول من البلاد معهم على مدى أربعة أيام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "أهالي المختطفين والمفقودين التقوا رئيس البلاد إسحاق هرتسوغ".

وأضافت أنهم قالوا خلال اللقاء لهرتسوغ "سنزلزل البلاد إذا لزم الأمر".

بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اللقاء "جمع أيضاً منسق معالجة ملف المفقودين والمخطوفين المقدم بالجيش الإسرائيلي غال هيرش".

وأضافت: "خلال اللقاء احتج ذوو المختطفين على عدم تحدث أي مسؤول (إسرائيلي) معهم لمدة أربعة أيام".

وأسرت حركة "حماس" ومسلحين من فصائل فلسطينية أخرى عشرات الإسرائيليين بينهم جنود خلال عملية تسلل واسعة النطاق لمستوطنات غلاف غزة.

ولا يعرف تحديداً عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة حالياً، لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن العدد يتجاوز المئة، وفق القناة (12) الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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