شدد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طلال نصار في تصريحات إعلامية على أن المقاومة الفلسطينية "لا يمكن أن تُقدِم على إعدام أو تعذيب الأسرى الإسرائيليين".

وزعمت أنباء قيام عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بـ"قطع رؤوس عديد من الأطفال الإسرائيليين" خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعن التساؤلات بشأن العثور على أطفال مقطوعة الرؤوس من الجانب الإسرائيلي بعد عملية حماس، أفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "جرى الاطلاع على تلك الأنباء، لكن ليس لدينا أي تفاصيل أو تأكيد بشأنها".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنّته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة أكثر من 2700.

وقال كونريكوس في بث مباشر عبر صفحة الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إنّ هذه الحصيلة ليست نهائية.

وعند الحديث عن الأسرى اكتفى المتحدث بالقول: "حماس تحتجز عشرات الأسرى، بينهم كثير من مزدوجي الجنسية من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.