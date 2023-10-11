سياسة
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قتلى إسرائيل 1200.. وتوجهات لتشكيل حكومة طوارئ.. وهجوم كامل على غزة
ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 منذ بدء المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت، فيما ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 169 بعد نشره الأربعاء أسماء جديدة لـ14 جندياً وضابطاً قُتلوا في المعارك منذ اندلاعها.
قتلى إسرائيل 1200.. وتوجهات لتشكيل حكومة طوارئ.. وهجوم كامل على غزة
ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية. / صورة: Reuters
11 أكتوبر 2023

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 منذ بدء المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت، فيما بلغت الحصيلة في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الآن 169 قتيلاً وفق مصادر رسمية إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء إنّ عدد القتلى ارتفع إلى 1200، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2900، في أول إعلان رسمي إسرائيلي عن الحصيلة الجديدة للقتلى والمصابين.

وأضافت أن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على مزيد من الجثث في مستوطنات غلاف غزة من جهة أخرى.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة عن مسؤولين في تل أبيب لم تُسمِّهم أن عدد القتلى الإسرائيليين يتجاوز 1200، وأن الأسرى لدى حركة حماس بقطاع غزة يزيد عددهم على 200.

في سياق متصل نشر الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أسماء جديدة لـ14 جندياً وضابطاً قُتلوا في المعارك منذ اندلاعها فجر السبت.

وقال الجيش في بيان إنه سُمح بنشر أسماء 14 من قتلاه، وجرى إخطار عائلاتهم.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 169، من بينهم 3 (ضابطان وجندي)، سقطوا يوم الاثنين في مواجهات قرب حدود جنوب لبنان.

كما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس أطلقت منذ بداية المعارك 4500 صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة، فيما قصف الجيش حتى الآن 2329 هدفاً في غزة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

هجوم كامل على غزة

في سياق منفصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الهجوم الكامل على قطاع غزة، الذي "لن يعود إلى ما كان عليه"، وفق قوله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع قوات من الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة، الذي شهد حتى الليلة اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وقال غالانت: "حماس أرادت التغيير في غزة، وسوف يتغير ذلك 180 درجة أكثر مما ظنوه، سوف يندمون على هذه اللحظة، فغزة لن تعود إلى ما كانت عليه"، على حد تعبيره وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضاف غالانت: "لقد استعدنا السيطرة على المنطقة (غلاف غزة).. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".

حكومة طوارئ

في السياق قال حزب ليكود الحاكم في إسرائيل، الثلاثاء، إنّ الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل حكومة وحدة طارئة مع ساسة معارضين في أعقاب أدمى هجوم تشنه المقاومة الفلسطينية في تاريخ إسرائيل.

وكان زعيما المعارضة الرئيسيان، رئيس الوزراء السابق يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، قد اتفقا من حيث المبدأ على الانضمام إلى حكومة وحدة في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس يوم السبت ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقالت متحدثة باسم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه جانتس إنها متفائلة بأنه ستكون هناك "أخبار جيدة" عن اتحاد الحزب مع نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ، لكنها لم توضح الشروط.

وكان من المقرر عقد اجتماع بين جانتس ونتنياهو الثلاثاء، قبل تأجيله إلى الأربعاء.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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