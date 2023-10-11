بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "مسار مرحلة الصراع المثيرة للقلق بين إسرائيل وفلسطين والخطوات التي من شأنها منع توسع نطاق التوتر".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وتناول الزعيمان المبادرات الممكن اتخاذها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وقال الرئيس أردوغان إن استهداف التجمعات السكنية المدنية "أمر مثير للقلق"، وإن تركيا ترفض هذه الأعمال.

وشدد على أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لإرساء الهدوء في المنطقة.

كما ناقش الرئيس التركي الثلاثاء في اتصال هاتفي مع الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المنطقة بوساطة تركية.

وأكّد الرئيس أردوغان أن "الهجمات غير المتكافئة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة والوصول إلى طريق مسدود".

ولفت إلى أهمية تحرك الطرفين بـ"حسّ سليم وتجنُّب الخطوات المتسرعة".

وخلال اليومين الماضيين بحث أردوغان في اتصالين مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التطورات الأخيرة في إسرائيل وفلسطين.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.