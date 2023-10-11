أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معارضة التكتل فرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وأوضح بوريل في تصريحات للصحافيين الثلاثاء من العاصمة العمانية مسقط، أن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني، وبعض القرارات يتعارض مع هذا القانون الدولي".

ولفت إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا إلى إنشاء "ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة" عبر الحدود إلى مصر.

وبعد إشارات متضاربة من بروكسل بشأن مستقبل دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، قال بوريل إن "الأغلبية الساحقة" من دول الاتحاد تعارض تعليقها.

وأردف: "ليس كل الشعب الفلسطيني إرهابيين"، معتبراً أن "عقاباً جماعياً ضد جميع الفلسطينيين سيكون غير عادل وغير مُجدٍ. سيكون ضدّ مصلحتنا وضدّ مصلحة السلام".

اتهام إسرائيل بشنّ حملة "إبادة جماعية"

في السياق نفسه وصف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لغزة والتعهد بفرض حصار كامل على القطاع، بأنه "يصل إلى حد الإبادة الجماعية".

وقال المبعوث الفلسطيني رياض منصور في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "محاولات إخضاع شعب بالقنابل والقضاء على وجوده الوطني واستخدام التجويع سلاحاً في الحرب، تصل إلى حد الإبادة الجماعية".

وأضاف: "هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أثار استنكاراً دولياً بإعلانه الاثنين، "حصاراً كاملاً" لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون نسمة. وقال غالانت إن إسرائيل تقاتل "أناساً متوحشين".

وقال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر "بحزن عميق" بسبب إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة.

وأكّد: "كان الوضع الإنساني في غزة سيئاً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، والآن سوف يتدهور بشدة".