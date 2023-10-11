سياسة
3 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يرفض حصار غزة.. واتهامات لإسرائيل بشن حملة "إبادة جماعية"
أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً  مطبقاً على غزة، مؤكداً أن غالبية دول الاتحاد ترفض تعليق المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي يرفض حصار غزة.. واتهامات لإسرائيل بشن حملة "إبادة جماعية"
اتهام إسرائيل بشن حملة "إبادة جماعية" ضد غزة / صورة: Reuters  
11 أكتوبر 2023

أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معارضة التكتل فرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وأوضح بوريل في تصريحات للصحافيين الثلاثاء من العاصمة العمانية مسقط، أن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني، وبعض القرارات يتعارض مع هذا القانون الدولي".

ولفت إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا إلى إنشاء "ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة" عبر الحدود إلى مصر.

وبعد إشارات متضاربة من بروكسل بشأن مستقبل دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، قال بوريل إن "الأغلبية الساحقة" من دول الاتحاد تعارض تعليقها.

وأردف: "ليس كل الشعب الفلسطيني إرهابيين"، معتبراً أن "عقاباً جماعياً ضد جميع الفلسطينيين سيكون غير عادل وغير مُجدٍ. سيكون ضدّ مصلحتنا وضدّ مصلحة السلام".

اتهام إسرائيل بشنّ حملة "إبادة جماعية"

في السياق نفسه وصف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لغزة والتعهد بفرض حصار كامل على القطاع، بأنه "يصل إلى حد الإبادة الجماعية".

وقال المبعوث الفلسطيني رياض منصور في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "محاولات إخضاع شعب بالقنابل والقضاء على وجوده الوطني واستخدام التجويع سلاحاً في الحرب، تصل إلى حد الإبادة الجماعية".

وأضاف: "هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أثار استنكاراً دولياً بإعلانه الاثنين، "حصاراً كاملاً" لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون نسمة. وقال غالانت إن إسرائيل تقاتل "أناساً متوحشين".

وقال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر "بحزن عميق" بسبب إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة.

وأكّد: "كان الوضع الإنساني في غزة سيئاً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، والآن سوف يتدهور بشدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us