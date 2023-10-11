من عمان إلى رام الله فبيروت، مروراً بدمشق وبغداد والقاهرة وتونس والرباط ومدن أخرى، أيقظت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل تضامناً عربياً شعبياً واسعاً، فيما اجتاح وسم #طوفان_الأقصى وسائل التواصل.

ومنذ اللحظات الأولى لعملية المقاومة الفلسطينية المباغتة وغير المسبوقة ضد إسرائيل فجر السبت، نزل عشرات الآلاف في عدد من العواصم العربية في مظاهرات تأييداً للمقاومة الفلسطينية.

ونددت المظاهرات بالغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة التي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي ودمار هائل بالمناطق السكانية.

وشارك آلاف الأردنيين، الثلاثاء، بمسيرة حاشدة تحت شعار "الطوفان الهادر"، وسط العاصمة عمان دعماً لغزة وللمقاومة في فلسطين، مطالبين بلادهم بطرد سفير تل أبيب روجيل بن موشيه راحمان من عمان، وإغلاق سفارة تل أبيب لدى المملكة.

وهتف المشاركون لغزة والمقاومة، مطالبين بفتح الحدود مع فلسطين، منادين: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، فيما اعتلت أعلام البلدين رؤوس المشاركين، بجانب لافتات كُتِب عليها شعارات من قَبيل "طوفان الأقصى معركتنا جميعاً".

وفي مدينة صيدا الواقعة جنوب لبنان بثّت مساجد عدة في المنطقة المتاخمة لمخيم عين الحلوة، أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، تكبيرات وابتهالات دينية نصرة "للمقاومين الفلسطينيين".

في دمشق أضاءت دار الأوبرا العلم الفلسطيني على جدارها. وجالت مسيرات سيّارة في المدينة تزامناً مع بثّ أناشيد حماسية داعمة لـ"المقاومة" الفلسطينية عبر مكبّرات الصوت.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء وقفة احتجاجية دعماً للشعب الفلسطيني وعملية "طوفان الأقصى".

وردد المشاركون في الوقفة التي نُظمت في ميدان الشهداء وسط العاصمة هتافات مساندة للقضية الفلسطينية وعملية "طوفان الأقصى"، من قَبيل: " فلسطين عربية.. لا مكان للصهيونية".

في تونس أعلنت أحزاب ومنظمات عدة، الاثنين، تشكيل "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين". ودعت إلى المشاركة الواسعة في مسيرة تنظمها الخميس "نصرة للمقاومة الفلسطينية".

ورفع الطلاب التونسيون في المدارس صباح الاثنين العلم الفلسطيني إلى جانب علم بلدهم، وأدوا التحية له بناءً على دعوة من وزارة التربية، فيما أضاءت ألوان العلم الفلسطيني برج مدينة الثقافة في العاصمة ليل الاثنين.

وفي مصر اختار مشجعو نادي الأهلي التضامن مع فلسطين على طريقتهم.

وخلال مباراة جمعت فريقهم مع الإسماعيلي صدحت حناجر المئات منهم من فوق المدرّجات: "بالروح، بالدم، نفديك يا فلسطين"، فيما أقيمت وقفة تضامنية رمزية أمام الجامعة الأمريكية في القاهرة.

أمّا في بغداد فقد نظمت فصائل عدّة منضوية تحت قوات الحشد الشعبي مظاهرات ووقفات تضامنية، رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

وداس متظاهرون خلال وقفة تضامنية لأنصار كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، السبت في ساحة التحرير، على الأعلام الإسرائيلية وأحرقوها.

وشارك العشرات من البحرينيين في مسيرات دعماً لعملية "طوفان الأقصى" تُنظم بشكل يومي منذ انطلاق العملية العسكرية.

ويغطي المشاركون وجوههم، بعضهم بكوفيات فلسطينية وبينهم نساء منتقبات، خوفاً من أي عواقب كون التجمّع غير مرخّص له.

وفي الدوحة التي تستضيف مكتباً لحركة حماس خرجت مسيرة سيارات مساء الأحد وأُضيئت مبانٍ وساحات بالعلم الفلسطيني.

وفي الكويت أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة تبرعات للفلسطينيين. ونظمت رابطة "شباب لأجل القدس"، وهي جمعية كويتية، تجمّعين شارك فيهما العشرات.

وفي المغرب شارك مئات المغاربة، الأحد، في وقفات بعدة مدن، بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة، دعماً للشعب الفلسطيني وعملية "طوفان الأقصى".

وردد المشاركون في الوقفات التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" هتافات مساندة للقضية الفلسطينية، وداعمة لعملية "طوفان الأقصى"، كما رفعوا لافتات تطالب بدعم فلسطين، فضلاً عن حمل العلم الفلسطيني.

وتصدّرت وسوم #طوفان_الأقصى و#فلسطين و#غزة_تحت_القصف و#فلسطين_قضيتي منصة إكس في غالبية الدول العربية.

وصباح الأربعاء قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس بلغت 974 شهيداً، و5000 مصاب بجراح مختلفة".

وفي وقت مبكر الأربعاء قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "حتى الآن قُتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل منذ اندلاع المعارك".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.