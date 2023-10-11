ارتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن بالضفة الغربية الأربعاء، إلى 23، مع إصابة مئات.

واستُشهد اثنان من بلدة سلوان في القدس المحتلة، خلال مواجهات فيها مساء الثلاثاء تضامناً مع عملية "طوفان الأقصى"، واثنان آخران في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس، إن الاحتلال منع وصول الإسعاف إلى الشهيدين وتركهما ينزفان حتى الإعلان عن استشهادهما.

اعتقالات يومية مستمرة

اعتقل الجيش الإسرائيلي الأربعاء 30 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ليرتفع الإجمالي منذ السبت إلى 150.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان: "قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطناً، بينهم 18 من محافظة الخليل (جنوب)". وأفاد النادي بأن "الاعتقالات توزعت في محافظات طوباس ونابلس (شمال)، وأريحا (شرق)، ورام الله (وسط) إضافة إلى الخليل والقدس".

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مسيرات ومواجهات

في السياق نفسه شهِدَ عديد من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية فجر الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمرّ.

وشارك عشرات الآلاف في مسيرات حاشدة وغاضبة في رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط، وعديد من المدن والبلدات والمخيمات الأخرى، رفع المشاركون فيها صور ضحايا المجازر الإسرائيلية في غزة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في عدة محاور وعلى الحواجز العسكرية، ما أسفر عن إصابة عديد من المواطنين بالرصاص الحيّ وبالغاز السام والمسيل للدموع.