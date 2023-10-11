سياسة
3 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي على مواقع في سوريا أطلقت قذائف تجاه الجولان
قصفت إسرائيل مناطق في الأراضي السورية أُطلقت منها قذائف نحو الجولان المحتلّ مساء الثلاثاء، بعد ساعات من إطلاق قذائف نحو شمال إسرائيل كان مصدرها جنوب لبنان وتبنتها كتائب القسام.
قصف إسرائيلي على مواقع في سوريا أطلقت قذائف تجاه الجولان
جنود الاحتلال الإسرائيلي يتمركزون عند مفترق طرق مع سوريا ولبنان / صورة: AFP
11 أكتوبر 2023

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قصف الأراضي السورية بالمدفعية مساء الثلاثاء، ردّاً على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967.

وأشار المتحدث إلى أن قواته "تردّ بقصف مدفعي ونيران الهاون نحو مصادر إطلاق القذائف بالأراضي السورية ".

ورجّح أن تكون القذائف التي أُطلقَت نحو إسرائيل هي "قذائف هاون".

وهذه المرة الأولى التي يُتبادَل فيها القصف عبر الحدود بين إسرائيل وسوريا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وبعد ساعات من سقوط صواريخ على إسرائيل، مصدرها جنوب لبنان.

وتبنّت كتائب القسام الثلاثاء، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيلي.

وقالت في بيان: "خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركَّز على مغتصبات الجليل الغربي، من جنوب لبنان".

وأضافت: "سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير، وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات، وتحقيق حقّنا في العودة والإفراج عن أسرانا وكسر الحصار عن غزة".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدداً من الصواريخ سقط في مناطق مفتوحة بمنطقة شلومي في الجليل الغربي شمال إسرائيل دون إبلاغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية أن "إطلاق القذائف من جنوبيّ لبنان تجاه شماليّ إسرائيل وقع بعد تشييع عناصر حزب الله الذين قُتلوا (الاثنين) في القصف الإسرائيلي على جنوبي لبنان".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us