ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات صباح الأربعاء غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من 2000 قتيل، حسبما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وبيّنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنّ الزلزال وقع على عمق ضحل، وأنّ مركزه يبعد نحو 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد جراء هذا الزلزال.

ويُمضي عديد من سكّان هرات لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت الماضي، الذي أعقبته ثماني هز ّات ارتدادية قوية، حسب إعلام محلي.

وبلغ عدد ضحايا زلزال السبت الماضي نحو 2053 قتيلاً، حسب تأكيد وزارة الكوارث.

ومعظم المنازل الريفية في أفغانستان مشيَّد بالطوب حول أعمدة دعم خشبية، وعادة ما تعيش أُسر من أجيال متعدّدة تحت سقف واحد، ما يعني أنّ الكوارث، مثل الزلزال الذي وقع السبت، يمكن أن تدمّر المجتمعات المحلية.

وتعاني أفغانستان في الأساس أزمة إنسانية حادة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما تشهد ولاية هرات التي يقطنها 1,9 مليون شخص وتحاذي إيران، جفافاً مستمرّاً منذ سنوات شلّ الحياة في عديد من المجتمعات الزراعية.

وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.