سياسة
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الأرجنتين.. ألسنة اللهب تحيط بالمنازل في  قرطبة وجهود إجلاء السكان تتواصل
أحاطت ألسنة اللهب بمدينة فيلا كارلوس باز الأرجنتينية، فيما يستمر إجلاء السكان المحاصَرين بالمنطقة جراء حرائق الغابات المنتشرة منذ الثلاثاء.
الأرجنتين.. ألسنة اللهب تحيط بالمنازل في  قرطبة وجهود إجلاء السكان تتواصل
مشاهد مرعبة.. ألسنة اللهب تحيط بمدينة فيلا كارلوس باز الأرجنتينية / صورة: AP
11 أكتوبر 2023

اجتاحت النيران منطقة قرطبة في الأرجنتين بالتزامن مع اندلاع حرائق غابات، دفعت السلطات إلى إجلاء بعض سكان المدينة السياحية التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.

ونُشر ما يقرب من 1000 من رجال الإطفاء في مدينة فيلا كارلوس باز في مقاطعة قرطبة بوسط البلاد مع خروج حرائق الغابات عن نطاق السيطرة.

وأظهرت لقطات من المنطقة ألسنة لهب هائلة في التلال المحيطة بالمناطق المأهولة بالسكان، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون النيران التي وصلت إلى بعض المنازل.

ولم يتضح على الفور عدد المنازل المتضررة، لكن أُجلِيَ عشرات الأشخاص من المدينة.

وقال حاكم قرطبة خوان شياريتي: "أدعو السكان إلى احترام تعليمات رجال الإطفاء والسلطات الذين يعملون في المناطق المتضررة. الشيء الأهمّ هو إنقاذ الأرواح، حيثما يكون الإخلاء ضروريّاً، فسيحدث ذلك".

وقالت الحكومة المحلية إنها أرسلت شاحنات محملة بمياه الشرب والأغذية والفرشات والبطانيات لسكان المناطق المتضررة.

واندلعت خمسة حرائق غابات في المنطقة يوم الثلاثاء، وفقاً للخدمة الوطنية لإدارة الحرائق في الأرجنتين.

وكان هناك أمل في أن تساعد الأمطار المتوقَّعة ليلة الثلاثاء وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء على تهدئة الحرائق التي انتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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