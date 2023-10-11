أعلنت الدنمارك والسويد، الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية لفلسطين بعد العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى فجر السبت ضد إسرائيل، مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إنّ "الحكومة الدنماركية قرّرت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين".

وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستجري في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".

وكانت الدنمارك رصدت لعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (31.6 مليون يورو). وهذه الأموال جرى تعليقها الآن.

بالمقابل خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة من خلال منظمات غير حكومية دنماركية.

وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق، وبالتالي من المقرّر أن يجري صرفها وفق المخطط المرسوم لها.

وفي ستوكهولم أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.

وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحفيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين". ولم يوضح الوزير قيمة هذه المساعدات.

خلاف بين إكس والاتحاد الأوروبي

في سياق منفصل هدّدت المفوضية الأوروبية منصة التواصل الاجتماعي إكس بعقوبات، داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول ما سمته بـ"معلومات خاطئة وصور عنيفة" مرتبطة بالعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، في رسالة "نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".

وبعد ساعاتٍ ردّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شبكته مباشرة قائلاً إنّ "سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحاً وشفافاً، وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها".

وختم ماسك منشوره بعبارة "شكراً جزيلاً".

وكان ماسك أقال بعد شرائه تويتر (منصة إكس حالياً) العام الماضي كل فرق الإشراف على المحتويات.

وهو يؤكد باستمرار رؤيته لحرية التعبير ورفضه لأي "رقابة" وإن كان يشدد على أن منصته تحترم قوانين كل بلد في هذا المجال.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.