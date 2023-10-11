سياسة
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بعد الإطاحة بمكارثي.. هل يتمكن الجمهوريون من اختيار رئيس مجلس النواب؟
يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى إجراء انتخابات مبكرة، الأربعاء، بهدف العثور على مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً لكيفن مكارثي الذي أُقيل منذ أسبوع، فيما يبدو أنه لا يوجد اتفاق بعدُ على المرشح الجديد.
بعد الإطاحة بمكارثي.. هل يتمكن الجمهوريون من اختيار رئيس مجلس النواب؟
رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق كيفن مكارثي. / صورة: Reuters
11 أكتوبر 2023

مرّ أسبوع على الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فيما لا تزال الأغلبية الجمهورية غير متفقة على زعيم جديد، ما يجعل الكونغرس مهدداً بإبقائه مغلقاً جزئياً إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس فقد عرض، مساء الثلاثاء، كل من زعيم الأغلبية ستيف سكاليز ورئيس السلطة القضائية جيم جوردان رؤيته خلف أبواب مغلقة في منتدى لاختيار المرشح. لكن يبدو أن أصوات الجمهوريين لا تزال منقسمة.

ورغم أن مكارثي أعرب علانية عن استعداده لعودته إلى منصبه فإنه طلب من زملائه خلال الاجتماع الخاص عدم ترشيحه هذه المرة.

ووصفت الوكالة الجمهوريين بأنهم يديرون الحكومة كأنها شركة تجارية، فبعد عشرة أشهُر فقط من وجودهم في السلطة تعمل الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب على تقويض قدرة الجمهوريين على الحكم في وقت الأزمات في الداخل والخارج.

يمضي الجمهوريون في مجلس النواب قدماً نحو إجراء انتخابات مبكرة، الأربعاء، بهدف العثور على مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب، وقد أظهر ائتلاف المشرعين اليميني المتشدد الذي أطاح بمكارثي الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه عدد قليل من المشرعين في اختيار الخلف.

كان البعض اقترح تغييراً في قواعد الانتخابات، ودرسه النائب باتريك ماكهنري الرئيس المؤقت للمجلس لضمان تصويت الأغلبية خلال الاقتراع المغلق.

ومن المتوقع أن يوافق المشرعون الجمهوريون على عملية فوز الأغلبية، بمعنى أن أي مرشح يفوز في التصويت الداخلي الخاص سيحصل على الدعم الكامل من الجمهوريين في قاعة مجلس النواب.

وقال المشرعون إنّ كلاً من سكاليز وجوردان أشار إلى أنه سيدعم المرشح النهائي، لكن عديداً من المشرعين ظلوا مترددين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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