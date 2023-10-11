سياسة
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مركز حقوقي إسرائيلي: ما يحدث في غزة "جريمة حرب كاملة"
شنّ مركز بتسليم الحقوقي الإسرائيلي هجوماً حاداً على وزير الدفاع  يواف غالانت بعد إعلانه قطع الماء والكهرباء والوقود والمواد التموينية عن قطاع غزة الذي يضم نحو 2.23 مليون فلسطيني، واصفاً إجراءات إسرائيل الأخيرة بـ"جرائم حرب".
مركز حقوقي إسرائيلي: ما يحدث في غزة "جريمة حرب كاملة"
معاناة في غزة جرّاء قطع المياه والكهرباء عن القطاع. / صورة: Reuters
11 أكتوبر 2023

اتهم مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي، الأربعاء، تل أبيب بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

ووصف متحدث المركز كريم جبران إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قطع الماء والكهرباء والوقود والمواد التموينية عن قطاع غزة الذي يضم 2.23 مليون فلسطيني بـ"جريمة حرب كاملة"، بما في ذلك إعلان الحصار على هذه المنطقة تحت القصف.

وقال جبران في تصريحات صحفية إنّ قطاع غزة كان وما زال بحاجة إلى إمدادات بشكل يومي".

وأشار إلى خطورة قرار قطع الماء والكهرباء عن أكثر من 2.23 مليون فلسطيني، بخلاف تأثير ذلك في الأجهزة الحيوية والمستشفيات.

وتابع: "بالتالي فإن عملية قطع المياه والكهرباء والوقود والإمدادات تعني شكلاً من أشكال الإعدام لـ2.23 مليون فلسطيني".

وأردف جبران: "إذا لم يجرِ الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمياه والكهرباء إلى الناس تحت القصف والقتل فإن هذا شكل آخر من أشكال القتل والتصفية والعقوبات البربرية التي يفعلها الجانب الإسرائيلي بتصريحات رسمية".

وذكّر بتقديرات الأمم المتحدة بوجود أكثر من 200 ألف نازح داخل قطاع غزة.

وحذّر من زيادة أعداد النازحين كل ساعة، عبر حث سكان أحياء كاملة على الرحيل وفي مناطق محصورة وضيقة مثل قطاع غزة.

وقال متحدث بتسيلم: "لا مكان آمن الآن في قطاع غزة، فقد جرى استهداف عديد من الأحياء المكتظة بالسكان"، متسائلاً: "إلى أين يذهب السكان الذين يُطلب منهم الإخلاء؟".

ولفت إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) استوعبت الحد الأعلى الممكن من النازحين في المدارس ولا توجد أماكن أخرى يلجأ إليها المدنيون.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس توالياً على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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