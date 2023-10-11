قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، الأربعاء، إن "إسرائيل ارتكبت 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق تحذير أو إنذار".

وقال معروف، إن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب بحق مليونين و300 ألف فلسطيني في قطاع غزة".

وبيّن أن إسرائيل "ارتكبت 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق تحذير أو إنذار، ما أودى بحياة أكثر من 160 مواطناً جلّهم نساء وأطفال".

وأضاف: "من جرائم العدوان المتواصل قُتل ما يزيد عن ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 5 آلاف غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب نزوح أكثر من 250 ألف مواطن عن منازلهم، ولجوئهم إلى مراكز الإيواء ولدى الأقارب بحثاً عن الحياة".

وحسب معروف، فإن "استهداف الاحتلال ونقص المعدات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حالات انتشال الشهداء وإخلاء الجرحى من تحت الأنقاض، يعيق مهام طواقم الإنقاذ، ويتسبب بارتفاع أعداد الشهداء الذين لا يجري الوصول إليهم".

ووفق المسؤول الفلسطيني، "قصفت إسرائيل أكثر من 27 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والمنشآت الخدماتية، ما ألحق دماراً واسعاً في البنى التحتية على مستوى شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي".

كما أسفر القصف عن "تدمير وهدم أحياء سكنية كاملة شملت آلاف الوحدات السكنية، عبر قصفها بمئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار"، حسب المصدر نفسه.

أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أيضاً، أن "إسرائيل هدمت 10 مساجد وألحقت دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة الأخرى، منها 7 مساجد وكنائس أثرية قديمة".

وأكد أن "القصف قتل منذ السبت 8 صحفيين وأصاب أكثر من 20 آخرين، وألحق دماراً بعشرات المقار الإعلامية، ومنع دخول الصحفيين الأجانب غزة".​​​​​​​

الطواقم الطبية في دائرة الاستهداف

وألحق القصف الإسرائيلي حسب معروف، "دماراً بأكثر من 48 مدرسة تتبع الأونروا (منظمة غوث وتشغيل اللاجئين) والحكومة، وتسبب بقتل 10 من الكوادر التعليمية وقرابة 300 طفل".

وأشار إلى أن "29 مركز رعاية أولية خرجت عن العمل بسبب القصف من أصل 52 مركزاً، بما يهدد حياة آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتلقون المتابعة الطبية والأدوية منها".

وأردف: "ألحق القصف دماراً واسعاً بـ10 مراكز ومؤسسات صحية وتسبب بإخراج بعضها عن الخدمة مثل مستشفى بيت حانون".

كذلك أفاد أن "إسرائيل قصفت 13 مركبة إسعاف، ما أدى إلى مقتل 6 من الكوادر وإصابة 18 آخرين".

وفي السياق نفسه أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها مقتل 4 مسعفين فلسطينيين بعد استهداف مركبة إسعاف تابع للجمعية بشكل مباشر شمال غزة.

لا كهرباء في غزة

وأكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود في اليوم الخامس من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل في بيان "توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الساعة 2.00 ظهراً (11.00 ت غ) بسبب نفاد الوقود" وكان إسماعيل حذر في بيان سابق من ذلك.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.

وقال غالانت في بيان مصور "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة لا كهرباء لا طعام ولا ماء ولا غاز.. كل شي مغلق.

وقالت منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن 9 من موظفيها استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة السبت الماضي.

وأشارت "أونروا"، عبر منصة "إكس" إلى "مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس توالياً على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة الأربعاء إلى 1055وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي السبت.