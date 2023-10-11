أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (خاصة) الأربعاء، استشهاد فلسطيني رابع قرب نابلس خلال مواجهات مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بعد ساعات من إعلانها استشهاد 3 فلسطينيين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السبت إلى 28.

وقالت الجمعية الخاصة، في بيان، "استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين من بلدة قصرة (بمدينة نابلس) بينهم طفلة".

​​​​​​​وأشارت الجمعية، إلى أن من "بين المصابين طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات".

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين ومستوطنين هاجموا البلدة، تَدَخّل على إثرها الجيش الإسرائيلي.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين والجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني غرب بيت لحم (جنوب)، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عيله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غز ة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة الأربعاء إلى 1055وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي السبت.