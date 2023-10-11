سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة إلى 28 منذ انطلاق "طوفان الأقصى"
وصل عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 28 شهيداً مع استمرار تصاعد التوتر في مدن ومحافظات الضفة الغربية.
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة إلى 28 منذ انطلاق "طوفان الأقصى"
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة إلى 28 منذ انطلاق "طوفان الأقصى" / صورة: AA
11 أكتوبر 2023

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (خاصة) الأربعاء، استشهاد فلسطيني رابع قرب نابلس خلال مواجهات مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بعد ساعات من إعلانها استشهاد 3 فلسطينيين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السبت إلى 28.

وقالت الجمعية الخاصة، في بيان، "استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين من بلدة قصرة (بمدينة نابلس) بينهم طفلة".

​​​​​​​وأشارت الجمعية، إلى أن من "بين المصابين طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات".

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين ومستوطنين هاجموا البلدة، تَدَخّل على إثرها الجيش الإسرائيلي.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين والجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني غرب بيت لحم (جنوب)، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عيله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غز ة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة الأربعاء إلى 1055وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us