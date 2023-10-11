قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إسرائيل كانت قد استولت على بعض الأراضي الفلسطينية الأصلية باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف بوتين في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بالعاصمة الروسية موسكو، أن "القضية الفلسطينية في قلب كل إنسان في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، وكذلك في قلب كل من يعتنق الإسلام".

وأشار إلى أن "المسلمين يعتبرون الأزمة الفلسطينية، ليس الآن فقط بل منذ عقود، مظهراً من مظاهر الظلم وصل إلى درجة لا يمكن تصورها".

وأكد أن "إسرائيل استولت على بعض الأراضي الفلسطينية الأصلية باستخدام القوة العسكرية".

وكان بوتين قد اتهم في وقت سابق الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ"احتكار" تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار "إيجاد تسويات مقبولة للطرفين".

واعتبر أن "من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

وعبر عن الموقف ذاته، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلاً إن "إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".