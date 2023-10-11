سياسة
2 دقيقة قراءة
"لعزلهم عن العالم الخارجي".. إسرائيل تقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين
كشف إعلام عبري، أن إدارة السجون الإسرائيلية أمرت بقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، بغية عزلهم تماماً عن العالم الخارجي.
"لعزلهم عن العالم الخارجي".. إسرائيل تقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين
إسرائيل تقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين / صورة: AFP
11 أكتوبر 2023

أمرت إدارة السجون الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأسرى الفلسطينيين، لـ "عزلهم تماماً عن العالم الخارجي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين كبار (لم تسمهم) في مصلحة السجون، تأكيدهم "قطع الكهرباء عن جميع الأسرى الفلسطينيين".

وقال المسؤولون: "إن قطع الكهرباء عن الأجنحة التي تضم الأسرى كان بأمر من مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري".

وأفادوا بأن الهدف هو "منع السجناء الأمنيين من الاتصال بالعالم الخارجي وتوجيه الإرهاب عبر الهواتف المهربة، التي لن يتمكنوا من شحنها بعد فصل الكهرباء"، وفق زعم المصدر.

والسبت، قررت بيري احتجاز جميع الأسرى الفلسطينيين في زنازينهم، وإزالة جميع الهواتف العامة من السجون، عقب التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وجّه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مراراً باتخاذ سلسلة قرارات للتضييق على الأسرى، بينها إلغاء المخابز في السجون وتقليص الماء الساخن للاستحمام.

​​​​​​​ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية نحو 5100 بينهم 36 أسيرة و170 طفلاً وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤونهم.

​​​​​​​وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us