قال وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، الأربعاء، إنه أمر بوقف علاج جرحى فلسطينيين في المستشفيات العامة الإسرائيلية، وذلك على وقع "تحذيرات من إعدامهم".

وكتب أربيل في رسالة لنتنياهو نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "مهمة توفير الأمن ومعالجة الإرهابيين (..) في منظومة الصحة العامة، أضرت بشكل كبير بالجهود المبذولة لعلاج الجرحى الإسرائيليين المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي والاستعداد لما سيأتي"، وفق تعبيره.

وتابع أربيل: "ولذلك، في ظل توجيهاتي، لن يعالجهم (الجرحى الفلسطينيين) نظام الصحة العامة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الصحيفة ذاتها إن وزارة الصحة حذرت من إمكانية إقدام إسرائيليين على "إعدام" مسلحين فلسطينيين أصيبوا خلال الحرب الجارية ويعالجون بالمستشفيات الإسرائيلية.

وأوضحت أن "ثلاثة مسلحين فلسطينيين على الأقل من حركة حماس يتلقون العلاج بالمستشفيات الإسرائيلية، في الأقسام نفسها مع إسرائيليين مصابين في الحرب".

وحسب الصحيفة "تخشى وزارة الصحة الإسرائيلية من إعدام الجرحى الفلسطينيين (من قبل مواطنين إسرائيليين) وأصدرت تعليمات لقادة المستشفيات بالاستعداد وفقاً لذلك".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.