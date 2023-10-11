بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمشكلات الإنسانية في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان والعاهل الأردني "ناقشا الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والخطوات التي ينبغي اتخاذها على المستوى الإقليمي والدولي لضمان السلام وحل المشكلات الإنسانية الناشبة في المنطقة".

وأكد أردوغان ضرورة "أخذ الحيطة من تمدد الصراع إلى عموم المنطقة"، مشدداً على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم بما في ذلك الوساطة لإنهاء التوتر.

من جهته، ذكر الديوان الملكي الأردني في بيان له، أن الزعيمين أكدا "أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحاصل في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة".

وشددا على "ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية"، محذرين من "انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره".

كما أكد الملك عبد الله "ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بأداء واجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب أن لا يدفعوا ثمن هذا الصراع".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.