اتهمت "مبادرة فلسطين" ألمانيا بـ"العنصرية" بعد حظرها مظاهرات كانت مقررة الأربعاء في برلين، دعماً لفلسطين وتضامناً مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر تنظيم مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين تحت شعارات "تضامن مع جميع السجناء السياسيين في يوم الأسير الفلسطيني" و"تضامن مع فلسطين".

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.

إلا أن شرطة برلين أصدرت بياناً في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، حظرت فيه التجمعات في المدينة، خوفاً من "التحريض على العنف، وإطلاق هتافات معادية للسامية".

وعقب إعلان الحظر، اتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين (مبادرة فلسطين) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، شرطة برلين بـ"العنصرية".

وأشار البيان إلى أنه "سيجري الإعلان عن خطوات أخرى لاحقاً".

وأكدت مبادرة فلسطين أنه "جرى حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت، سنعلن عن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين".

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، السبت، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006​​​​​​​.