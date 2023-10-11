ترعى تركيا، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، مفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين المدنيين الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكان الرئيس أردوغان أجرى اتصالات مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول تطورات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة.

وقال أردوغان خلال الاتصال مع ولي العهد السعودي إن "تركيا بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين المتضررين من الهجمات".

وأضاف: "لا يمكن قبول قصف التجمعات السكنية المدنية، ومن الأهمية أن تبعث دول المنطقة رسائل بنّاءة لإنهاء الاشتباكات".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.