سياسة
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الشرطة الإسرائيلية تعتدي على طاقم TRT عربي وتعرقل عمله بغلاف غزة
تعرض طاقم قناة TRT عربي للتضييق من الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعه من أداء عمله في منطقة غلاف غزة.
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على طاقم TRT عربي وتعرقل عمله بغلاف غزة
منعت قوات الشرطة الإسرائيلية طاقم القناة من تأدية عمله / Others
11 أكتوبر 2023

عرقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، طاقم قناة TRT عربي، وحاولت منعه من أداء وظيفته الإعلامية، في غلاف غزة.

وتعرض مراسل وطاقم قناة TRTعربي في أكثر من مناسبة للتضييق من قبل الشرطة، قبل أن تتدخل وتمنعه من عمله أثناء التغطية في مستوطنة زكيم.

ووفقاً لمراسل القناة، ادعت الشرطة الإسرائيلية أن هذه منطقة عسكرية مغلقة ويُمنع على الصحافة الوجود فيها.

وتمارس قوات الاحتلال تضييقاً ممنهجاً على الصحفيين وعملهم في فلسطين، فمنذ يوم السبت استشهد 8 صحفيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، كما جرى تدمير عدد من المقرات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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