سياسة
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عباس يلتقي العاهل الأردني وبلينكن.. والأخير: سنحمي إسرائيل في كل وقت
يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، فيما يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، الذي صرّح قبل وصوله إلى الأراضي المحتلة بأن الولايات المتحدة ستحمي إسرائيل في كل وقت.
عباس يلتقي العاهل الأردني وبلينكن.. والأخير: سنحمي إسرائيل في كل وقت
عباس يلتقي العاهل الأردني وبلينكن.. والأخير: سنحمي إسرائيل بكل وقت/ صورة: AA    / Others
12 أكتوبر 2023

أعلن مسؤول فلسطيني الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس، فيما يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غداً الجمعة.

وكتب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منشوراً على موقع إكس قال فيه: "في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين، يلتقي اليوم الرئيس محمود عباس في عمان أخاه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني".

وأضاف: "ومن المقرَّر أيضاً أن يلتقي الرئيس يوم غد الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن".

ويبدأ بلينكن زيارة رسمية لإسرائيل الخميس يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان بلينكن قال في تصريح صحفي قبيل توجهه إلى تل أبيب: "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. نحن نحميهم اليوم، وسنحميهم غداً، وسنحميهم كل يوم، وسوف نقف دائماً بكل حزم ضد الإرهاب".

وأضاف بلينكن: "واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر. سنردع كل مَن يتطلع إلى شن أي عدوان ضد إسرائيل".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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