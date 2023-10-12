أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) حملة إغاثية طارئة في أفغانستان لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات على الحدود مع إيران السبت الماضي.

وقدمت الهيئة بالاشتراك مع الهلال الأحمر التركي الأربعاء، مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان.

وشملت المرحلة الأولى من المساعدات توزيع وجبات ساخنة على 500 شخص وألف بطانية بالإضافة إلى مواد تنظيف، علاوة على تقديم 40 خيمة وألف سلة غذائية وملابس و500 سرير.

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي تقديم مساعدات غذائية لـ2230 عائلة متضررة من الزلزال في هرات الأفغانية.

وتشمل المساعدات "الدقيق والأرز والسكر والزيت" ومواد أخرى بحيث تكفي الأسرة الواحدة مدة شهر.

والسبت ضربت ولاية هيرات على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل متتالية أقواها بلغ 6.3 درجة، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

كانت السلطات الأفغانية أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلازال التي ضربت ولاية هرات تجاوزت 2400 قتيل إضافة إلى أكثر من 9000 جريح.