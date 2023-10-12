في اليوم السادس من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 1203، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 5763 مصاباً بجروح متفاوتة، حسب متحدّث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان تلاه أمام الصحافيين الخميس.

وفجر الخميس شهد مخيما جباليا والشاطئ غربي قطاع غزة تكثيفاً لعمليات القصف بالطائرات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح.

واستُشهد 15 مواطناً وأصيب عشرات بجروح مختلفة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شماليّ القطاع، "ما أدى إلى استشهاد 15 مواطناً وإصابة عشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل المحيطة".

ارتفاع عدد النازحين

في سياق متصل، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الخميس، أن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت.

وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.

ودعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حمادة البياري إلى "هدنة إنسانية قد تمكّن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع"، واصفاً الوضع في القطاع بـ"الخطير للغاية".

وأوضح البياري في تصريحات نُشرت على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية مساء الأربعاء، أن "محطة الكهرباء الوحيدة اضطُرّت إلى وقف عملياتها بسبب نقص الوقود. سيؤثّر ذلك في حصول السكان على الخدمات كالصحة والمياه".

وأضاف: "في الموارد نقص، وإغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقطع لسلاسل الإمداد في القطاع".

وكشفت الأمم المتحدة عن أن القصف الإسرائيلي ألحق حتى الآن أضراراً بـ7 منشآت للمياه والصرف الصحي في غزة.

وأشارت في منشور على منصة إكس مساء الأربعاء، إلى تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، وتعرُّض نحو 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، مؤكدة أنها "أصبحت غير صالحة للسكن".

وأعلن وكيل الأمين العامّ للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في منشور على منصة إكس، تخصيص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في فلسطين.

شَغْل تامّ بالمستشفيات

في السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء، أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة شَغل تامّ لقدراتها السريرية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي نُشر على صفحة الوزارة بفيسبوك: "المستشفيات في حالة إشغال تامّ لقدراتها السريرية، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكّل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

وحذّر القدرة من أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة، قائلاً إن "الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد".

وتابع: "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.