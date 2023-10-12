صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ودولاً أوروبية مهتمة بمشروع إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز الطبيعي في تركيا.

وأكد بوتين في تصريح صحفي الأربعاء، أن مركز الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه في تركيا لاقى اهتماماً كبيراً من أذربيجان.

ولفت إلى أن من المحتمل انضمام دول أخرى إلى المشروع مع تقدم العمل عليه، قائلاً: "نحن وأصدقاؤنا الأتراك وكل من يريد الحصول على الموارد الروسية في أوروبا مهتمون بهذا المشروع".

وأوضح أنهم مستمرون في إيصال الغاز الطبيعي بفاعلية إلى تركيا عبر مشروعَي "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، وأنه يمكن توسيع البنية التحتية في المستقبل.

كانت فكرة مشروع مركز الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه في تركيا تسارعت في سبتمبر/أيلول الماضي، عبر الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.

وتتميز تركيا ببنية تحتية مهمة في الغاز الطبيعي من خلال خطوط أنابيب السيل الأزرق (عبر البحر الأسود) والسيل التركي وتاناب (لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأناضول).