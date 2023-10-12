أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها "سرايا القدس"، التنظيم العسكري التابع لحركة "الجهاد الإسلامي"، انتزاع المقاومة الفلسطينية لناقلات جنود إسرائيلية من طراز "أشزريت"، التي كانت موجودة في مستوطنة ناحل عوز في الجزء الشمالي الغربي من صحراء النقب بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

المدرعة أشزريت

أشزريت أو أخزريت التي تعني "المتوحشة" هي واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة التي تصنعها قوات الدفاع الإسرائيلية-فيلق الذخائر.

صنعت أشزريت بتعديل دبابات تي-54 وتي-55 المتوسطة السوفييتية، إذ تملك إسرائيل مئات الدبابات السوفييتية الصنع التي استولت عليها من الجيوش العربية في الحروب العربية الإسرائيلية وخاصة في حرب يونيو-حزيران 1967.

تطوير المدرعة أشزريت

طُورت المدرعة أشزريت لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي وتعزيز الحماية المتاحة للجنود داخلها باستخدام دروع الدبابات.

بدأت عملية تطوير المدرعة في أوائل الثمانينات، وبدأ الإنتاج الفعلي لها في عام 1988. تضمنت عملية التطوير إزالة البرج الأصلي للدبابات وزيادة تدريع المدرعة وتركيب أسلحة جديدة، ما أدى إلى زيادة وزن المدرعة إلى 44 طناً مقارنة بوزن الدبابات التي عُدلت من طرازات تي-54 وتي-55 والبالغ وزنها 30 طناً. يتألف 14 طناً من وزن المدرعة أشزريت من درع مركب خاص متقدم، ما يشير إلى مستوى عالٍ من الحماية المتاحة.

صُممت المدرعة أشزريت خصيصاً للتعاون مع الدبابات الرئيسية للجيش الإسرائيلي، Merkava Mk.1 و Mk.2، التي تتمتع بحماية متينة. تعمل المدرعة أشزريت جنباً إلى جنب مع هذه الدبابات في تنفيذ المهام القتالية وتحقيق الأهداف المشتركة.

قدرات المدرعة أشزريت

قدرات المدرعة أشزريت تتمثل في القدرة على نقل 7 جنود بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 جنود. تحتوي المدرعة على 5 فتحات في السقف لصعود ونزول الجنود، ويجري الوصول إلى المدرعة عن طريق الباب الرئيسي الذي يقع في الجزء الخلفي من الجانب الأيمن من المؤخرة، استُبدل المحرك السوفييتي بمحرك أصغر الحجم المصنع من شركة جنرال موتورز، وجرى تركيبه بشكل عرضي، ما يسمح بوجود باب صغير في الجزء الخلفي.

تتمتع المدرعة أشزريت بقدرة تحمل الشحنات المشكلة والقذائف المضادة للدروع، التي يمكن أن تدمّر المركبات العسكرية التقليدية.

ويؤكد المصنّعون أن أشزريت يمكنها تحمل ضربات متكررة من قذائف APFSDS بقطر 125 مم على الترتيب الأمامي للمدرعة.

على الرغم من أن المدرعة الثقيلة هذه ليست مائية بشكل أساسي، فإنها يمكنها التغلب على العقبات المائية ذات عمق يصل إلى 4 أمتار بوساطة إجراء بعض التعديلات البسيطة.

أسلحة المدرعة أشزريت

الأسلحة المستخدمة في المدرعة أشزريت تتضمن ثلاثة مدافع رشاشة عيار 7.62 ملم، بما في ذلك محطة أسلحة علوية من طراز رافائيل التي طُوّرت بوساطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة. يجري التحكم في هذا المدفع الرشاش من داخل المقصورة.

جُهزت إحدى الفتحات في المدرعة ببرج زجاجي مضاد للرصاص لتمكين القائد من رؤية الخارج، من دون تعريضه لنيران الأسلحة الصغيرة والشظايا، ويأتي هذا الترقيع استجابةً لتجارب الانتفاضة الثانية.

جرت ترقية العديد من المدرعات أشزريت الموجودة في الخدمة بمحطة أسلحة Samson التي يجري التحكم فيها عن بعد، وتستخدم رشاش عيار 12.7 ملم.

تحتوي المدرعة على أنظمة حماية فردية للتصدي للأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، بالإضافة إلى أنظمة إخماد حرائق تعمل بشكل أوتوماتيكي.

تضم المدرعة أيضاً مدفع هاون عيار 60 ملم، يُستخدم لإطلاق قنابل إنارة أو قنابل دخان أو قنابل يدوية مضادة للأفراد.

تعمل المدرعة أشزريت Mk.1 الأصلية بوساطة محرك ديزل ديترويت ديزل 8V-71TA ذي شاحن توربيني، بقوة تصل إلى 650 حصاناً.

عمليات المدرعة أشزريت

تعدّ مدرعة أشزريت واحدة من الأسلحة التي شاركت في العديد من الحروب والصراعات. إليكم قائمة ببعض الحروب التي شهدت مشاركة مدرعة أشزريت:

الصراع في جنوب لبنان (1982-2000): شاركت مدرعة أشزريت في الحرب التي دارت في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

انتفاضة الأقصى: شاركت مدرعة أشزريت في الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في عام 2000. استُخدمت المدرعة في عمليات حفظ النظام وتطويق المناطق المضطربة.

حرب لبنان: شاركت مدرعة أشزريت في الحرب التي وقعت بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006. تعرّضت المدرعة للعديد من الهجمات والصدامات خلال هذا الصراع.

الحرب على غزة 2008-2009: شاركت مدرعة أشزريت في العمليات العسكرية التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة في هذه الفترة، استُخدمت المدرعة في الهجمات البرية وتأمين القوات الإسرائيلية.

الحرب على غزة 2012: شاركت مدرعة أشزريت في العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في عام 2012، استُخدمت المدرعة في الهجمات والاشتباكات البرية.

الحرب على غزة 2014: شاركت مدرعة أشزريت في العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في عام 2014، استُخدمت المدرعة في الهجمات والعمليات البرية لدعم القوات الإسرائيلية.

في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: استولت قوات المقاومة الفلسطينية على ناقلة الجنود المدرعة من طراز أشزريت في مستوطنة ناحل عوز جنوبي إسرائيل.