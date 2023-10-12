ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية السبت الماضي، إلى 1300 قتيل على الأقلّ ونحو 3300 جريح، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جندياً إضافياً قُتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطاً وجندياً.

وقال متحدث الجيش دانيئيل هاغاري للصحفيين: "يبلغ عدد الجنود والمجندات الذين قُتلوا منذ بداية الحرب (مع الفصائل الفلسطينية في غزة) 220 جندياً ومجندة.

فيما أعلنت كتائب القسام الأربعاء إطلاق رشقات صاروخية باتجاه قصف تل أبيب وعسقلان وبئر السبع، وقصف حيفا في شمالي إسرائيل بصاروخ من طراز آر-160، وكذلك قصف مطار بن غوريون بالصواريخ ردّاً على استهداف المدنيين.

حكومة حرب إسرائيلية

في الوقت نفسه أعلن زعماء سياسيون إسرائيليون الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ وطنية "لإدارة الحرب"، وتعهدوا بتنحية الانقسامات السياسية المريرة جانباً للتركيز على القتال ضد حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو إن "شعب إسرائيل وقيادتها متحدان. لقد نحّينا كل الخلافات جانباً لأن مصير دولتنا على المحكّ".

وتحدث وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو زعيم حزب وسطي معارض، على الهواء مباشرة على التليفزيون الإسرائيلي وبجواره نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بعد تشكيل حكومة حرب تركز بالكامل على الصراع.

وقال: "شراكتنا ليست سياسية، إنها مصير مشترك. في هذا الوقت كلنا جنود إسرائيل".

وفي أول تصريح رسمي إسرائيلي حول الأسرى الذين يُقدَّر عددهم بعشرات في غزة، تعهد غانتس ببذل كل ما يلزم لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضاف: "أناشد جميع المواطنين في الداخل الذين يشعرون بالقلق، أنا أتفهم الخوف والألم وليس لديّ كلمات لأواسيهم".

وأردف: "جيشنا هو الأقوى... وهذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان سيشعرون بها وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان".

والثلاثاء هدد أهالي الأسرى الإسرائيليين في لقاء برئيس البلاد إسحاق هرتسوغ بأنهم "سيزلزلون البلاد إذا لزم الأمر"، واحتجوا على "عدم تَحدُّث أي مسؤول إسرائيلي معهم على مدى 4 أيام"، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

واقتادت حركة حماس ومسلحون من فصائل فلسطينية أخرى، عشرات الإسرائيليين، بينهم جنود، خلال عملية تَسلُّل واسعة النطاق لمستوطنات غلاف غزة، ولا يُعرف تحديداً عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة حالياً.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.