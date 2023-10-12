سياسة
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أردوغان وتبون يتباحثان والجزائر تدعو لفضح ازدواجية المعايير بشأن فلسطين
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون عن توقعه دعم المجتمع الدولي لجهود تركيا بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فيما دعت الجزائر إلى فضح "ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية".
أردوغان وتبون يتباحثان والجزائر تدعو لفضح ازدواجية المعايير بشأن فلسطين
أردوغان يتباحث مع نظيره الجزائري حول الشأن الفلسطيني / صورة: AP Archive
12 أكتوبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالتفصيل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أعرب لتبون عن توقعه دعم المجتمع الدولي ودول المنطقة لجهود تركيا "المخلصة والسلمية" بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وذكر أردوغان أن الهدف هو "إنهاء التوتر قبل أن يطال دولاً أخرى في المنطقة، وإيجاد سبيل للتوصل إلى سلام عادل من خلال المفاوضات".

ودعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في وقت سابق الأربعاء، إلى فضح "ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية".

وأضاف عطاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين، أن "الاحتلال الصهيوني ظنّ مخطئاً أن الشعب الفلسطيني مغلوب على أمره، وأنه استسلم للأمر الواقع".

وتابع: "قلوبنا تتفطر حزناً وألماً وأسىً أمام مشاهد الإجرام والتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، وأمام بعض المواقف الدولية الشائنة التي تأبى إنصاف هذا الشعب".

والاثنين أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، "تضامن الجزائر الكامل حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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