سياسة
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حماس تفرج عن امرأة إسرائيلية وطفلين
أفرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن امرأة إسرائيلية وطفلين، حسبما أظهر فيديو بثّته الحركة.
حماس تفرج عن امرأة إسرائيلية وطفلين
مقاتلو حماس ينقلون أسيرة إسرائيلية خلال هجمات السبت / صورة: AFP
12 أكتوبر 2023

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سراح امرأة إسرائيلية وطفلَين، طوعيّاً.

وبثّت “القسام” فيديو لإطلاق سراح المرأة والطفلين مساء الأربعاء، بعدما تحّفظت عليهم خلال الاشتباكات التي خاضتها ضد قوات الاحتلال في الأيام الماضية.

وظهرت المرأة في المقطع وهي تحمل طفلاً وتسير باتجاه الآخر الذي كان ينتظر فيما يحيط بهم مقاتلو المقاومة، قبل أن تأخذ طفليها وتمضي باتجاه مستوطنتها.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المرأة التي ظهرت في الفيديو تُدعى" أفيتال ألادجم"، وهي من سكان كيبوتز حوليت، وقد اقتادها مقاتلو حماس السبت مع طفلَي جارتها إلى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حيث تركوها حرة لتغادر مع الطفلين عند السياج الشائك.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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