استُشهد فلسطينيان برصاص مستوطنين إسرائيليين الخميس، جنوبيّ نابلس ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السبت إلى 31، بالإضافة إلى أكثر من 180 إصابة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن الشهيدين "مُسِنّ يبلغ 63 عاما ونجله 25 عاماً، وهما من بلدة قصرة إلى الجنوب من نابلس".

وفي وقت سابق اليوم قال شهود عيان إن مستوطنين اعترضوا موكب تشييع أربعة فلسطينيين استُشهدوا الأربعاء، في بلدة قصرة، وأطلقوا النار تجاه المركبات. وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والمستوطنين، تَدخَّل على أثرها الجيش الإسرائيلي.

والأربعاء استُشهد 4 فلسطينيين في بلدة قصرة (في نابلس) برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

مسيرات واشتباكات

وشهدت مناطق مختلفة من الضفة المحتلة مسيرات حاشدة ليلة أمس الأربعاء، دعماً للمقاومة ولأهالي قطاع غزة، تزامناً مع عمليات إطلاق نار ومواجهات في عدة مواقع.

وانطلقت المسيرات في رام الله وجنين ومخيم الدهيشة وطولكرم والخليل وقلقيلية وبيت لحم وأبو ديس ودورا ومناطق أخرى، وردّد فيها المشاركون هتافات مؤيدة للمقاومة وقائدها محمد الصيف، تدعو إلى التصعيد والاشتباك مع جنود الاحتلال ومساندة للمقاتلين في غزة.

في السياق ذاته اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الظاهرية، ومدخل مخيم الفوار، وبلدة دير استيا، وقرية عاطوف، وبورين، وبرقة، وكفر نعمة، وسعير، والعوجا، وبيت فوريك، وباب الزاوية في الخليل، وفي بلدة سلوان، ومخيم العروب.

ونفّذ شبان فلسطينيون عمليات إطلاق نار على حاجز حوارة، وقرب مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي سلفيت، وقرب بلدة بني نعيم، وعلى حاجز الجلمة، وقرب معسكر عوفر غرب رام الله، والمدخل الغربي لبلدة بيت فجار، وفي بلدة أبو ديس، وأريحا، وحاجز عورتا، وبيت أمر، وسلواد، ومستوطنة دوتان.

استمرار الاعتقالات

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ فجر الخميس حملة اعتقالات في الضّفة طالت 55 مواطناً على الأقلّ، وتوزعت على محافظات الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم ونابلس وأريحا ورام الله وقلقيلية والقدس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جزءاً من المعتقلين أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال، ومنهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال. وأضاف أنّ "حملة الاعتقالات هذه تأتي في ظلّ العدوان الشامل التي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، إذ شكّلت عمليات الاعتقال، ولا تزال، السّياسة الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالمواطنين، والانتقام منهم، ولتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال اعتقل من الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ معركة المقاومة (طوفان الأقصى)، أكثر من 200 مواطن.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.​​​​​​​

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​