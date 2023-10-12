أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول أن مصر حذرت إسرائيل من احتمال حدوث هجوم عسكري عليها، قبل ثلاثة أيام من بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذَتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى فجر السبت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكول: "نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا. لا أريد أن أخوض في كثير من الأمور السرية، أعتقد أن السؤال كان حول مستوى التحذير".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الأربعاء أي إشارة إلى أن إسرائيل تلقت تحذيراً محدداً قبل الهجوم الفلسطيني بأنها "أخبار كاذبة تماماً".

والأربعاء قالت وسائل إعلام مصرية إن "مصادر مصرية رفيعة المستوى (لم تسمها)، تنفي ما تداولته تقارير إعلامية بشأن إبلاغ الأجهزة المصرية إسرائيل عن نية لدى حركة حماس لتنفيذ هجومها".

وتخضع أجهزة المخابرات الإسرائيلية للتدقيق لفشلها في منع هجوم المقاومة الفلسطينية فجر السبت، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وكان مسؤول في المخابرات المصرية قال لوكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع، إن القاهرة حذرت مراراً وتكراراً الإسرائيليين من التخطيط لشيء كبير من غزة.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "لقد حذرناهم من أن انفجاراً للوضع قادم، قريباً جداً، وسيكون كبيراً. لكنهم قلّلوا من شأن هذه التحذيرات بشأن غزة، وركزوا بدلاً من ذلك على الضفة الغربية".

وفي معرض تعليقه على وجود ضعف أمني خلال العملية أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، تلقي الجيش إشارات استخباراتية أفادت بوجود استعدادات في الليلة التي سبقت الهجمات من قطاع غزة، لكن بلا إشارة إلى مصدر تلك التحذيرات.

وتابع هغاري: "لم يكن حول هذه الحادثة تحذير استخباراتي ملموس، كانت مجموعة إشارات استخباراتية في الليلة السابقة، ولكن ليس عن مثل هذه الخطوة".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر السبت عملية طوفان الأقصى، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006